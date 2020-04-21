خالد أبو بكر: برميل البترول أرخص من كيلو الليمون

21 أبريل 2020 - 07:40 ص

أكد خالد أبو بكر، أن فيروس كورونا هز الاقتصاد بالعالم و كان له تبعات كثيرة ، قائلا :" حدث انهيار تاريخي لسعر البترول الأمريكي، برميل البترول في العالم الآن أرخص من كيلو الليمون حاليا".

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"،": بأن هذه الهوة الاقتصادية الكبيرة لم يتوقعها أحد، والبعض أكد أن السبب في الأمر أزمة كورونا، وعدم وجود أماكن تخزين.

وتوقع الإعلامي خالد أبو بكر انخفاض أسعار يلاحق بعض المنتجات الأخرى حال استمرار أزمة كورونا ".

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

