» فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض

21 أبريل 2020 - 07:40 ص

حصد الفنان زكي فطين عبد الوهاب موجة من التعاطف بعدما أعلن عن معاناته من أزمة مادية بسبب عدم قدرته على العمل في ظل كورونا.



وقال "عبد الوهاب" في تدوينة عبر فيس بوك : أنا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجة الموهوبة "مريم ابو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور اقرب للسخرية اخيرا .. بس للأسف الدكتورة بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب " الكورونا" .. لان مناعتى اضعف من الشخص الطبيعي خصوصا بعد جلسات الـ chemo.





. وأضاف: ورجعنا تانى للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض

