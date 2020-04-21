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عبدالله الشريف

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إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

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عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
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عبدالله الشريف

تسريبات عبدالله الشريف

سخرت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي من التسريبات غير اللائقة لعبدالله الشريف والفيديو الذي أصدره تحت عنوان "رد الاعتبار" .

وقالت مريم في سلسلة تغريدات ساخرة: اللي يلاقي في سكته رد اعتبار يمسكه بإيده عبدالله الشريف بيدور عليه .

وأضافت ساخرة: شوه أخبار عبدالله الشريف؟ "لقي رد الاعتبار والا لسه ضايع منه .

واستدركت: س /متى يمكن استخدام الصرخة الشهيرة " صوتي يا انشراح " ..  ج/ إذا حاول الأخواني التفكير في خطة لرد الاعتبار

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