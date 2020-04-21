إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

21 أبريل 2020 - 07:31 ص

سخرت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي من التسريبات غير اللائقة لعبدالله الشريف والفيديو الذي أصدره تحت عنوان "رد الاعتبار" .



وقالت مريم في سلسلة تغريدات ساخرة: اللي يلاقي في سكته رد اعتبار يمسكه بإيده عبدالله الشريف بيدور عليه .



وأضافت ساخرة: شوه أخبار عبدالله الشريف؟ "لقي رد الاعتبار والا لسه ضايع منه .



واستدركت: س /متى يمكن استخدام الصرخة الشهيرة " صوتي يا انشراح " .. ج/ إذا حاول الأخواني التفكير في خطة لرد الاعتبار



