إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

أحمد عادل شعبان
سخرت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي من التسريبات غير اللائقة لعبدالله الشريف والفيديو الذي أصدره تحت عنوان "رد الاعتبار" .
وقالت مريم في سلسلة تغريدات ساخرة: اللي يلاقي في سكته رد اعتبار يمسكه بإيده عبدالله الشريف بيدور عليه .
وأضافت ساخرة: شوه أخبار عبدالله الشريف؟ "لقي رد الاعتبار والا لسه ضايع منه .
واستدركت: س /متى يمكن استخدام الصرخة الشهيرة " صوتي يا انشراح " .. ج/ إذا حاول الأخواني التفكير في خطة لرد الاعتبار
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