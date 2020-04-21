أديب للمواطنين: "اللي عملتوه هيبان في التحليل"

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اعتذر الإعلامي عمرو أديب، للشعب المصري عقب التزامه بالإجراءات الاحترازية وعدم النزول لمنتزهات بشم النسيم، قائلا: "أنا كنت غلطان، وبعتذر لكم، وبحب على راسكم، مكنتش أتخيل هذا الالتزام".

ووجه أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، التحية إلى الشعب قائلا: "أنتم شعب فاخر، إيه العظمة والجمال ده، شعب يعي معنى الخطر"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك حظر للتجول، ولكن كان هناك وعي عظيم من الشعب ".

 وتابع: "ارفع راسك فوق أنت مصري، بجد أذهلتوني، أنا كعمرو انبهرت"، مستطردا: "أنا بشكر الـ100 مليون مصري، واللي عملتوه هيبان في التحلل". وشدد على أداء الأجهزة التنفيذية والحكومة في متابعة الوضع، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة التي تعمل وتحارب الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

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