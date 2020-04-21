خالد منتصر يهاجم نجم الأهلي: كورونا لا يموت بالتراويح ولم ينطق الشهادة

21 أبريل 2020 - 07:15 ص

شن الطبيب خالد منتصر هجوما شرسا على نجم الأهلي والزمالك السابق أحمد حسن بعد حديثه عن قرار وزير الأوقاف بعدم فتح المساجد في رمضان .



وقال "منتصر" لأحمد حسن: حقائق نقدمها للكابتن العميد: •فيروس الكورونا لم يثبت علمياً أنه يموت بالتراويح أويحترق في الجامع وقد تأكد العلماء من انه لم ينطق الشهادتين بعد. •السخرية من قرار الدولة بالتلميح بأنها تحابي ديناً اخر عبر قولك happy easter ، لو اكتشف العلاج يهود أو ملحدون هل ستستمر في السخرية؟



وكان "حسن" أصدر بيانا قال فيه: أمس شاهدت حماس وزير الاوقاف في بيانه بأحد البرامج التلفزيونية ، في إصراره الشديد على استمرار غلق المساجد في رمضان وحرمان الناس من أبسط الأمور وهي صوت الابتهالات والأدعية والصلوات وهذا لم يحدث من قبل في التاريخ حتى في أشد الأزمات .



وأضاف: لست بداعية أو شيخ وبي الكثير من العيوب لكني مسلم كان يحلم بروحانيات رمضان .



