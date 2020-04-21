  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:37 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطالبة حنين

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

وزير التعليم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد "الأسوأ قادم"

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

الحديدي

الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

زكريا ناصف

زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور

أحمد موسي

موسي:"أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه"

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبدالله الشريف

إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

جامعة القاهرة تكشف ..

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

آخر الأخبار

الطالبة حنين
الطالبة حنين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وليد إسماعيل: عودة أشهر ملحد في مصر إلى الإسلام

#

"رونالدو" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة عن والدته

#

مفاجأة صادمة عن الفنانة التي ضبطت خادمتيها تمارسان «السحاق»

#

فريدة سيف النصر تفجر مفاجأة صادمة عن سبب تشوه وجهها

جامعة القاهرة

النهار

تامر أمين

حنين حسام

عقب الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، على بكاء الطالبة حنين حسام بعد انتشار فيديو لها وهي تطالب الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال.

وقال "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامي تامر أمين،:" المشاهد البكائية الأخيرة للطالبة أثرت فينا كثيرًا، لكن هذا لا ينفي بأن حنين قامت بالسير في طريق خطأ" .

وتابع: "كان زمان في برامج للمواعدة تظهر فيها بنات لدعوة الشباب لمصاحبتهن، أتصور إن حنين كانت تسير على هذا النمط، ودعوتها كانت غير بريئة، لأنها طلبت من البنات التزين والظهور في أحد التطبيقات والحصول على أموال تتراوح ما بين 36 دولارا لـ3 آلاف دولار".

جاء ذلك بعد انتشار فيديو على "فيس بوك"، وموقع "تيك توك"، تدعو من خلاله "حنين" الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
» وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"
» بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة
» شاهد.. أحدث ظهور لأحمد فتحي على السوشيال ميديا
» زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور
» ضاحي خلفان يتوعد دولا عربية: سوف ندعسهم إلى الأبد
» رد صادم من مذيعة الجزيرة على تسريب صور غير لائقة لها
» فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض
» ترامب: ندرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي
» "كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا
» كورونا.. 5 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 177

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية