مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

21 أبريل 2020 - 07:07 ص

عقب الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، على بكاء الطالبة حنين حسام بعد انتشار فيديو لها وهي تطالب الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال.



وقال "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامي تامر أمين،:" المشاهد البكائية الأخيرة للطالبة أثرت فينا كثيرًا، لكن هذا لا ينفي بأن حنين قامت بالسير في طريق خطأ" .



وتابع: "كان زمان في برامج للمواعدة تظهر فيها بنات لدعوة الشباب لمصاحبتهن، أتصور إن حنين كانت تسير على هذا النمط، ودعوتها كانت غير بريئة، لأنها طلبت من البنات التزين والظهور في أحد التطبيقات والحصول على أموال تتراوح ما بين 36 دولارا لـ3 آلاف دولار".



جاء ذلك بعد انتشار فيديو على "فيس بوك"، وموقع "تيك توك"، تدعو من خلاله "حنين" الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال.

