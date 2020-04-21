إكرامي: أبو تريكة مخدش شارة الكابتن بالأهلي .. وبتدوها لناس متستحقش

21 أبريل 2020 - 07:02 ص

واصل شريف إكرامي - حارس الأهلي الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم - تصريحاته النارية بشأن بعض الأمور التي رآها داخل الفريق ولم تعجبه .



وقال "إكرامي" في تصريحات لبرنامج "نمبر ون" : هناك بعض الأمور التي تحتاج لإصلاح .. بعض الناس ارتدت شارة القيادة داخل الفريق وهي لا تصلح لها .. الشخصية داخل وخارج الملعب يجب أن تؤهل صاحبها لهذا المنصب ، لا أن يتم الاختيار بالأقدمية.



وأضاف: رأينا شخصا مثل محمد أبو تريكة لا يرتدي شارة القيادة داخل النادي الأهلي مع أنه شخص قيادي وتشعر معه بالاطمئنان عند وجوده داخل الملعب وشخصيته كافية لذلك.



وأضاف: لكن بعد ذلك انتقلت الشارة لبعض من لا يستحقونها.



