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ترامب: ندرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي

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المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأمريكا
وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن كورونا، أنه ينوي الاستفادة من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط الخام، التي وصفها بـ«المثيرة جدا»، من أجل ملء الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد أن تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.
وتحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء تعاملات الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.
ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 55.90 دولار، أو 306 بالمئة، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1834 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.
كما هبطت عقود الخام الأميركي تسليم يونيو 2020 حوالي 4.6 دولار، أو 18 بالمئة، إلى مستوى قياسي منخفض عند 20.43 دولار للبرميل.
ونتيجة للانهيار غير المسبوق في الأسعار، اضطر البائعون إلى دفع أموال للمشترين لتشجيعهم على أخذ عقود آجلة للنفط، في محاولة لتقليل الخسائر.

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