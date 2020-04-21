» كورونا.. 5 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 177

21 أبريل 2020 - 01:20 ص

أعلنت الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 177، إثر تسجل 5 حالات جديدة.



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أعلنت الوزارة تسجيل 222 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 13 ألفا و713.

ومن بين المصابين 149 في حالة وصفت بـ"الصعبة"، 119 منهم تم وصلهم بأجهزة التنفس الصناعي.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في إسرائيل 4049، وفق المصدر ذاته.

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتخفيف أنظمة الطوارئ المتبعة، للحد من تفشي الوباء، وسط تحذيرات من أن تقود هذه الإجراءات إلى نتائج عكسية.

وشملت الإجراءات زيادة القوى العاملة في المرافق الاقتصادية من 15 إلى 30 بالمائة، وإعادة فتح بعض المحال التجارية.

وسمحت الحكومة أيضاً لليهود بالصلاة في الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد عدد المصلين عن 19 شخصاً.