» فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 20 ألفا

20 أبريل 2020 - 11:10 م

سجلت فرنسا الإثنين، 547 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 20 ألفا و265.



وذكر المدير العام بوزارة الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 178 ألفا و774 إثر تسجيل ألفين و832 حالة جديدة.

وأوضح أن 30 ألفا و584 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 5 آلاف و683 في وحدات العناية المركزة.

وأشار إلى أن المتعافين من كورونا ارتفع إلى 37 ألفا و409 إثر تسجيل 831 حالة شفاء.

وشدد سالومون على أن أكثر من 90 بالمئة من الشعب لم يتعرض للإصابة بالفيروس، مضيفا أن بلاده أجرت أكثر من 450 ألف اختبار كورونا.

يشار إلى أن فرنسا تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس بتسجيلها أكثر من 20 ألف حالة وفاة.