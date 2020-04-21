أول تصريح من ترامب بعد أزمة أسعار النفط

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المصريون ـ متابعات

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي.
وأكد ترامب خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، "أنه سيواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة".

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