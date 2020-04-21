» إليسا: الحجر المنزلي علمني أشياء لم أتوقعها

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كشفت الفنانة إليسا، عن أن الحجر المنزلي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أصبح أمر واقع ويحتم على كل إنسان أن يتأقلم مع هذا الوضع وأن يواصل حياته العملية وأن لا يتوقف مطلقاً.
وأوضحت إليسا أنه "لا شيء يدوم للأبد وفينا نستفيد كثيراً من ذلك ونتقرب لمن نحبهم.. أنا أصبحت أطبخ واشتغل فى البيت على خلاف السابق..أنا عمري ما شفت مطبخ حالياً أنا بطبخ".
وأضافت "إليسا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن حياتها قبل تفشى كورونا كانت مرتبطة بالعمل بشكل دائم وسفر مستمر الأمر الذي جعلها تفتقد أمور كثيرة بالمنزل لم تتعرف عليها إلا خلال فترة الحجر المنزلي، وفعلت أمور لم تكن تتوقع أنها سوف تقوم بها.

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