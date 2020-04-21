استخدام الإنترنت في مصر تضاعف بنسبة 87 بالمائة

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المصريون ـ متابعات

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أكد حسام عبد المولى رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التحميل على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال فترة حظر حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا تضاعف بصورة كبيرة.
وأوضح عبد المولى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد، أن استخدام الانترنت تضاعف  بنسبة 87 % والمحمول بنسبة 18 %.
وأضاف أن ساعات الذروة تضاعفت إلى 15 ساعة مع استهلاك أكبر بداية من 12 ظهرا إلى 3 صباحا بعد أن كانت تبدأ في السابعة مساء قبل الحظر.
وأشار إلى أن مواقع السوشيال وخاصة التيك توك قفز استخدامه بصورة كبيرة وتصدر البحث والتصفح كما زاد تصفح مواقع التعليم سواء التربية والتعليم أوالتعليم العالي أوالبحث العلمي ومنحنا زيادة مجانا وتم إتاحة مواقع التعليم بشكل مجاني. 
وشدد رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على امتلاك شبكات ثابتة وقوية تحملت الضغط في ظل سقوط شبكات بعض الدول الكبرى قائلا:  نحن قادرين على توصيل الخدمة بجودة جيدة.

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