الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة في طقس أول أيام رمضان

20 أبريل 2020 - 11:00 م

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية من غد الثلاثاء سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة أعلى من المعدلات.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن درجة الحرارة غدا بالقاهرة 32 درجة والأربعاء 35 إضافة إلى وجود رياح مثيرة للأتربة.



وتابعت أن يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان ستكون درجة الحرارة 35 على أن تعاود للهبوط مجددا يوم السبت لتصل إلى 27 و 28 درجة.









