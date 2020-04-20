مستشار الرئيس يكشف تفاصيل استخدام البلازما لعلاج كورونا

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أكد الدكتورعوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن زيادة مصابي فيروس كورونا أمر متوقع.
وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «مازلنا في المرحلة التصاعدية البطيئة ولم نصل إلى مرحلة سلبية ونتمنى الاستمرار في الوضع الحالي»، مردفا: «نتمنى من الله ألا تزيد أعداد الإصابات».
وأشار إلى أن 85% من مصابي كورونا يشعرون بأعراض بسيطة أو بلا أعراض، لافتا إلى أن ما بين 5 أو 8 % يحتاجون إلى عناية مركزة. 
وأكد أن نسبة وفيات فيروس كورونا بمصر تراكمية والوفيات لا تسجل في يوم واحد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتابع باستمرار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية تستهدف حماية صحة المواطنين، مشيرا إلى أن الدول التي تراخت في مواجهة فيروس كورونا واجهت مشكلات.
وأكد أنه يتم إجراء تحاليل لكافة المخالطين لمصابي فيروس كورونا، مردفا: «لم يتم رصد إصابة أي متعافي بفيروس كورونا بالمرض مرة أخرى لكنه أمر وارد».
وأشار إلى أنه تم البدء في الحصول على البلازما من متعافي كورونا لاستخدامها في علاج الحالات الشديدة، فضلا عن تجريب الدواء الياباني لبعض الحالات.

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