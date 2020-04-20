الزراعة تعلن تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية إلى الكويت

20 أبريل 2020 - 10:02 م

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد

قيام دولة الكويت بتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها

ويقول العطار انه كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصريه في المواني الكويتيه وتحليلها قبل الإفراج النهائى عنها مما اثر بالسلب علي صادراتنا إلي الكويت خلال عامي 2018 - 2019

وقد قاد الحجر الزراعي المصري جوله طويله من المفاوضات الفنيه مع الجانب الكويتي وكان أخرها قيام د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري بعمل زياره إلي دولة الكويت علي رأس وفد رفيع المستوي ضم رئيس المجلس التصديري ورئيس التمثيل التجاري بالكويت انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعيه المصرية



جدير بالذكر إن هذا القرار سوف يساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات من أجل دعم الاحتياط النقدي المصري

وتجدر الاشاره إلي الدور الكبير الذي قام به المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت من جهود للتنسيق لاتمام هذه الزياره والنجاح في رفع التشديد المفروض

