شاهد.. برومو برنامج "رامز مجنون رسمي"

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رامز جلال
رامز جلال
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محمد فضل- متابعات

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نشر الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الذي من المقرر إذاعته في شهر رمضان، بعنوان "رامز جنون رسمي"، وذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق رامز جلال على البرومو، بالقول:«بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

وظهر في بداية البرومو، عدد من النجم الضحايا، جالسين على كرسي إلكتروني يصعقهم ويؤثر على أعصابهم وانفعالاتهم، وتتعالى صرخاتهم وردود أفعالهم المختلفة، ومن بين هؤلاء: «ياسمين صبري، غادة عادل، نبيلة عبيد، فيفي عبده، باسم ياخور عبدالله بالخير»، وآخرون.

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد فى الأساس على وضع المتسابق على «كرسى الاعتراف» التى يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التى ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفى الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه فى صور لثلاث شخصيات، أحدها لرامز جلال الذى يخرج منها فى مفاجأة للضيف.

قائمة ضحايا مقلب رامز جلال هذا العام، تشمل كل من ياسمين صبرى، وياسمين رئيس، وأروى جودة، وبسمة، وأمينة خليل، ومحيى إسماعيل، ونبيلة عبيد، وفيفى عبده، وسوزان نجم الدين، ومنة عرفة، ونجمى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، بالإضافة إلى عدد من نجوم الرياضة أبرزهم؛ على معلول، وسيد عبدالحفيظ، وكهربا، ومحمد الشناوى، وأشرف بن شرقى، وطارق حامد، وأبوالمعاطى زكى.


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