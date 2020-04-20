فضيحة "حنين".. تورط فنانين وإعلامي في تطبيقات البث المباشر

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فضيحة

وكيل

الطالبة حنين

أثارت قضية الطالبة "حنين" التي حولها رئيس جامعة القاهرة إلى التحقيق، بعد ظهورها في فيديوهات تحرض الفتيات إلى التعري 

أمام كاميرا البث المباشر لأحد التطبيقات مقابل 3 آلاف دولار في الشهر، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع محامين بلاغات للنائب العام للقبض على الفتاة بتهمة نشر الرزيلة والتحريض عليها، لكن أحد الوكلاء السابقين في تطبيقات البث المباشر، فجر مفاجأة مدوية بشأن تورط فنانين مصريين وإعلامي معروف في هذه التطبيقات.

وقال الوكيل، إن هناك العديد من تطبيقات البث المباشر في مصر، أشهرها بيجو، ولايف مي، وتانجو، ولايكي، وميكو، لافتًا إلى كان وكيل فرعي لهذه التطبيقات في مصر، والوكلاء الرئيسيين يقوم بتعيين وكلاء لهم في مصر وأي دولة أخرى، ونتعرف عنهم من خلال الفيس بوك، ونتواصل وحتى يتم الحصول على الوكالة يجب أن نجذب 50 فتاة، ونقوم بشراء هدايا عن طريق الفيزا أو كود شحن من خلال أموال كاش يتم تحويلها من بنوك لوكيل ويتم تحويلها لبيتكوين لدعم الفتيات بـ 100 دولار من أجل (أشياء لا أستطيع الحديث عنها، في دعم بيصل لمرحلة وحشة).

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن حنين حسام، التي تدعو عبر موقع "تيك توك"، الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال، هي فتاة من مليون فتاة على مستوى العامل تقوم بجذب 50 فتاة لتصبح وكيل فرعي لتطبيقات البث المباشر.

وتابع، أن بعض الفنانين في مصر معهم وكالات في هذه البرامج، وهناك مذيع مصري يقوم بعمل دعايا وترويج للتطبيقات وما يحدث بها من دعارة، حتى عبر صفحته الشخصية، حسب قوله.


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