كورونا.. "الصحة" تسجل أكبر حصيلة من الإصابات في يوم واحد

كشفت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل أكبر حصيلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.



وأعلنت الوزارة 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا، حيث يعد هذا الرقم أعلى حصيلة تسجلها البلاد، لمعدل الإصابات اليومي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، اليوم الإثنين: "خرج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم".

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 11 حالة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.