  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

انتحار 3 وافدين في الكويت أحدهم في بث مباشر مع خطيبته

مصر للطيران

استئناف رحلات الطيران لجلب العالقين من 11 دولة

ارشيفية

أغرب واقعة لمواجهة كورونا.. يقطع لسانه ويقدمه قربانًا للآلهة

كورونا

سويسرا تعلن الموعد النهائي لإنتاج علاج "كورونا"

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورة وضعته في موقف محرج

مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن تجهيز أماكن العزل الطبي

الصور المزعومة لمذيعة الجزيرة

تسريب صور "مخلة" لمذيعة الجزيرة.. والأخيرة ترد

السعودية- كورونا

إصابات كورونا بالسعودية تتجاوز الـ10 آلاف

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

5 فتاوى إماراتية بشأن الصيام في زمن"الكورونا"

ارشيف

«شوبير» يصدم الأهلى

استئناف رحلات الطيران لجلب العالقين من 11 دولة

آخر الأخبار

مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنادق الغردقة تعلن خلوها من السياح تمامًا

#

«كلوب» يهاجم قطر قبل ضربة البداية لليفربول بمونديال الأندية

#

أكثر من نصف الأمريكيين يتابعون الأخبار عبر موااقع التواصل

#

قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

المصريين

مصر للطيران

الخارج

كورونا

رحلات

تنظم شركة مصر للطيران، يوم الخميس القادم، الموافق 22 أبريل، 7 رحلات استثنائية، لعودة المصريين العالقين في دول الخارج، بالإضافة إلى 4 رحلات لشركة إيركايرو، إلى دولتين أخرين، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسيير الشركة الوطنية رحلات يوم الخميس القادم، إلى واشنطن وكازبلانكا وامستردام وموسكو والبحرين وبومباي وجوانزو، علي أن تهبط جميع تلك الرحلات بعد عودتها في مطار مرسي علم الدولي، لخضوع المصريين العائدين عليها، لفترة حجر صحي هناك لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس للتأكد من خلوهم من العدوى، وفقا لتوصيات وزارة الصحة المصرية، لمكافحة انتشار الفيروس.

وتسير أيضا، شركه إيرو كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، يوم الخميس الموافق، 4 رحلات استثنائيتين، إلى فرانكفورت، والمالديف والجزائر وبرشلونة، لعودة العالقين هناك أيضا، وتهبط أيضا الرحلتين في مرسى علم، لوضع ركابها في الحجر الصحي هناك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتبع هذه الخطوات وابتعد عن الشيخوخة
» قرينة الرئيس تهنئ المصريين بأعياد الربيع
» الصحة العالمية تحدد الأغذية التي تمنع العدوى
» موعد مبدئى لاستئناف الدوري الإسباني
» سر تراجع الاتفاق السعودى عن ضم "أزارو"
» "جومير" باقى بين صفوف الموج الأزرق
» عبر الفيديو كونفرانس.. "الجبلاية" تجتمع بالأندية
» شاهد..هيفاء وهبي ووالدتها يثيران الجدل
» قرار مهم من ترك آل الشيخ
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» "كفاكم عبثا".. فنان شهير يثير الجدل بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية