انفصال فنانتين مثليتين بشكل مفاجئ

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يبدو أن الممثلتين العالميتين ?كول سبروس? و?ليلي راينهارت?، انفصلتا عن بعضهما بعد قصة حب مثيرة بينهما.

وما يدعم هذه النباء أن شقيقة الأخيرة ووالدتها قاموا بإلغاء متابعة كول، كما ازالت ليلي ايضا بعض الصور العاطفية مع شريكتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره انه في الفترة الاخيرة انتشر خبر انفصالهما ايضا، الا انهما لم يوضحا حينها ان كان فعلاً حدث الانفصال كما أشيع، لكن حلا سويا على غلاف مجلة W Magazine ليؤكدان ان الاخبار التي سبق ان انتشرت ليست الا كذب ونفاق لبيع المجلات ورفع نسب المشاهدة على المواقع الالكترونية.


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