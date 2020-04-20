سويسرا تعلن الموعد النهائي لإنتاج علاج "كورونا"

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علاج

كورونا

لقاح

أكد أستاذ علم المناعة في جامعة برن بسويسرا وجامعة أكسفورد، مارتن باخمان ، اليوم الاثنين، أنه من المنتظر أن تطرح سويسرا خلال شهر أكتوبر القادم لقاحا ضد فيروس كورونا.

وحسب تصريحات "مارتن" للصحفيين المعتمدين في قسم الأمم المتحدة بجنيف خلال لقاء معه، فإنه تبعا لخطة العمل، سيطرح اللقاح في سويسرا بين شهري أكتوبر وديسمبر 2020، وسيطرح عالميا بداية من العام المقبل، وذلك تبعا للقدرة على الإنتاج، ولمدى سماح الإدارات المحلية للدول باستقبال هذا اللقاح، حسب روسيا اليوم.

وسيتم إنتاج اللقاح في شركات أدوية سويسرية، وستجري الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية.



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