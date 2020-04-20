  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

أغرب واقعة لمواجهة كورونا.. يقطع لسانه ويقدمه قربانًا للآلهة

كورونا

سويسرا تعلن الموعد النهائي لإنتاج علاج "كورونا"

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورة وضعته في موقف محرج

مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن تجهيز أماكن العزل الطبي

الصور المزعومة لمذيعة الجزيرة

تسريب صور "مخلة" لمذيعة الجزيرة.. والأخيرة ترد

السعودية- كورونا

إصابات كورونا بالسعودية تتجاوز الـ10 آلاف

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

5 فتاوى إماراتية بشأن الصيام في زمن"الكورونا"

ارشيف

«شوبير» يصدم الأهلى

رجائي عطية

رجائي عطية يتوعد "المحامين" المتجاوزين ضد مجلس النقابة

البرلمان

مشروع قانون يطالب باعتبار الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بكورونا شهداء

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن تجهيز أماكن العزل الطبي

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"

#

تعليق غير متوقع من "آبي أحمد" بشأن الانتهاء من سد النهضة

#

إيطاليا تتحرك عسكريًا بشأن ليبيا

#

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويوفد رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وتناول التقرير عرض المقار التي تم الانتهاء من تجهيزها، وتلك الجاري إتمام تجهيزها.
وأوضحت الوزيرة أن المقار التي يتم تجهيزها تتضمن مدنا جامعية ومراكز شباب ومقار أخرى، بحيث تستقبل حالات ايجابية تعالج من فيروس كورونا لا تعانى من أعراض شديدة، موضحة أن التجهيزات تشمل جميع المفروشات، ونواقص المراتب، والمُستلزمات الشخصية، وثلاث وجبات يومية، ومياه معدنية، وشاشات تليفزيونية، وغيرها من مستلزمات المعيشة، مضيفة أن الوزارة تُساهم كذلك في تغذية القرى المعزولة بالتنسيق مع المحافظين.
وأشارت القباج إلى أن الأماكن التي تم تشغيلها تشمل 9 مقار بالمحافظات بإجمالي طاقة 4305 سريراً، وهي: المدينة الجامعية بمحافظة الدقهلية بطاقة 2500 سرير، ومركز شباب أبو قير بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 400 سرير، والمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر، 140 سريراً، والمدينة الجامعية بأسيوط 300 سرير، وبيت شباب البلاجات بالإسماعيلية، 75 سريراً، والمدينة الجامعية بالمنيا، 250 سريراً، والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط، 120 سريراً، والمدينة الجامعية بحلوان بمحافظة القاهرة، 250 سريراً، والمدينة الجامعية بقنا بمحافظة قنا، بطاقة 270 سريراً.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم أيضاً تجهيز مقر اليونسكو، بمحافظة المنوفية، بطاقة 200 سرير، وفي انتظار بدء التشغيل من مديرية الصحة.  وحول المقار التي مازالت قيد التجهيز، أكدت القباج أنها تشمل 3 مقار بإجمالي طاقة 2680 سريراً، من بينها اثنان بمحافظة القاهرة، وهما المدينة الجامعية بعين شمس بطاقة 500 سرير، ومؤسسة أهل مصر، بطاقة 180 سريراً، بالإضافة إلى مقر المدينة الجامعية بسموحة، بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 2000 سرير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتبع هذه الخطوات وابتعد عن الشيخوخة
» قرينة الرئيس تهنئ المصريين بأعياد الربيع
» الصحة العالمية تحدد الأغذية التي تمنع العدوى
» موعد مبدئى لاستئناف الدوري الإسباني
» سر تراجع الاتفاق السعودى عن ضم "أزارو"
» "جومير" باقى بين صفوف الموج الأزرق
» عبر الفيديو كونفرانس.. "الجبلاية" تجتمع بالأندية
» شاهد..هيفاء وهبي ووالدتها يثيران الجدل
» قرار مهم من ترك آل الشيخ
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» "كفاكم عبثا".. فنان شهير يثير الجدل بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية