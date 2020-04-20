إصابات كورونا بالسعودية تتجاوز الـ10 آلاف

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أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة.

وأوضح العبدالعالي ، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” إن إجمالي حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 10484 حالة حتى الآن ، من بينها 8891 حالات نشطة ومنها 88 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأشار إلى أن حالات التعافي بلغت 1490 حالة، بإضافة 92 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 6 حالات وفيات إضافية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 103 حالة حتى الآن.


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