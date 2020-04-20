» الصحة العالمية تحدد الأغذية التي تمنع العدوى

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متابعات- أمينة عبد العال

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غسل الأيدى

فيروس كورونا

المناعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها لتقليل الإصابة بفيروس "كورونا" كما تحد من انتشار الفيروس بين الناس.

ومن أهم الإجراءات الواجب اتباعها لمنع الإصابة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار،  والتباعد الاجتماعي.

ولتقوية المناعة  يجب تزويد الجسم بكل المغذيات التي يحتاج إليها من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين ومضادات الأكسدة.

كما طالبت في تقريرها الذي نشرته "صدي" تقليل ما نستهلكه من الملح بمعدل معلقة صغيرة واحدة في اليوم علي أن يستخدم الملح المعالج باليود والتقليل من المشروبات الغازية والصودا والمشروبات الغنية بالسكر.

وأكدت الصحة أن اتباع هذه التعليمات يساعد على تعزيز الصحة وتحفيز عمل الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض المختلفة والعدوى.  

 


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