  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية- كورونا

إصابات كورونا بالسعودية تتجاوز الـ10 آلاف

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

5 فتاوى إماراتية بشأن الصيام في زمن"الكورونا"

ارشيف

«شوبير» يصدم الأهلى

رجائي عطية

رجائي عطية يتوعد "المحامين" المتجاوزين ضد مجلس النقابة

البرلمان

مشروع قانون يطالب باعتبار الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بكورونا شهداء

الطيب

حقيقة انتقاد شيخ الأزهر وزير الأوقاف بشأن صلاة التراويح

ارشيف

وكيل لاعبين يفجر مفاجأة جديد بشأن حسام عاشور

الخروج لفاصل.. يشعل الخلاف بين أديب وفريق إعداده

"فتى الأحلام" يحرج نجوم الفن.. ماذا قالوا قبل الارتباط

ارشيف

لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

5 فتاوى إماراتية بشأن الصيام في زمن"الكورونا"

عرب وعالم

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة بشأن المصريين في الخارج

#

أمر عاجل من الصين بشأن العاملين في ووهان

#

الاستخبارات الأمريكية تسرب سرًا خطيرًا عن كورونا لـ"سي إن إن"

#

"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"

الامارات

رمضان

كورونا

الصيام

فتاوى

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي العديد من الفتاوى يبين بها أحكام الصيام في الظروف التي يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس"كورونا" المستجد.

وحث المجلس الأصحاء من المسلمين لاغتنام فرصة الصيام لشكر النعمة والدعاء بالخير للإمارات التي وفرت مسحا طبيا لجميع المواطنين والمقيمين ليعرف به الصحيح من السقيم والعليل من السليم، حسبما جاء في  البيان الذي أصدره المجلس عقب اجتماعه الأول لسنة 2020 برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه .

والفتاوى التي تم إصدارها:

الفتوى الأولى، رخصة الإفطار للمرضي ومنهم مريض "كورونا" ومستشهدا بالآية الكريمة:" فمن كان منكم مريضا" سورة البقرة، وجعل الأمر منوط بالأطباء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للبث فيه.

الفتوى الثانية: بجواز إفطار الكوادر الطبية الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء من أطباء وممرضين و مسعفين ونحوهم مستندا علي أدلة من المذاهب المعتمدة ومقتصد الشرع الحكيم .

كما ناقش المجلس بعض المسائل الفقهية التي يحتاج إليها الناس في شهر رمضان المبارك مثل الزكاة و صلاة التراويح والعيد في ظل ظروف الوباء.

الفتوى الثالثة: نشر قيم التراحم والتعاطف وتعزيز العلاقات البشرية التي تقوم علي مبدأ التضامن والتعاون ووحدة المصير مستدلا بالآية الكريمة" وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" سورة المائدة، داعيا العالم أجمع ليهب هبة واحدة لمساعدة الفقير وإكساب المعدوم ومسح الآلام عن الضعيف بغض النظر عن انتمائه  أو جنسه أو عقيدته،ليوجه فيها المجلس دعوى للتأكيد علي المعاني الإنسانية التي حثنا ديننا الحنيف علي إظهارها و إفشائها من خلال نشر قيم التراحم والتعاطف.

الفتوى الرابعة: وهي استمرار العمل بالفتوى رقم 11 لعام 2020  التي أصدرها المجلس وهي الالتزام بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والجهات الدينية والصحية الاتحادية بإغلاق المساجد حتى إشعار آخر.

الفتوى الخامسة: اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره والقضاء عليه، حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية  "ورم".

وفي نهاية البيان وجه المجلس الشكر إلي خط الدفاع الأول والجنود لحماية الوطن مطالبا بالدعاء لهم، مؤكدا أنهم يقومون بعبادة عظيمة مستدلا بقول عامر بن سعد بن مالك عن أبيه في حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم  " .. إنك لن تخلف ، فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا أزدت به درجة ورفعة" رواه البخاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتبع هذه الخطوات وابتعد عن الشيخوخة
» قرينة الرئيس تهنئ المصريين بأعياد الربيع
» الصحة العالمية تحدد الأغذية التي تمنع العدوى
» موعد مبدئى لاستئناف الدوري الإسباني
» سر تراجع الاتفاق السعودى عن ضم "أزارو"
» "جومير" باقى بين صفوف الموج الأزرق
» عبر الفيديو كونفرانس.. "الجبلاية" تجتمع بالأندية
» شاهد..هيفاء وهبي ووالدتها يثيران الجدل
» قرار مهم من ترك آل الشيخ
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» "كفاكم عبثا".. فنان شهير يثير الجدل بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية