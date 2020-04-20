» "جومير" باقى بين صفوف الموج الأزرق

20 أبريل 2020 - 01:48 م

وافق الفرنسي بافيتيمبي جوميز، نجم نادي الهلال السعودي، على عرض إدارة "الزعيم" للاستمرار لموسم آخر في الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن ما سمَّته "مصدرا مطلعا بنادي الهلال"، فإن اللاعب أبدى موافقته المبدئية على البقاء مع الموج الأزرق، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية حتى ختام الموسم الرياضي.

وغادر جوميز السعودية، متجها إلى فرنسا، وذلك لرؤية عائلته في ظل تعليق النشاط الرياضي حاليا في البلاد.

وكتب جوميز عبر "تويتر" باللغة العربية: "مغادرة فورية للقاء عائلتي، أودّ أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة".

يذكر أن جوميز انضم للفريق الهلالي في صيف 2018 قادما من نادي غلطة سراي، وتُوج مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي، وشارك كذلك في حصول الهلال على المركز الرابع بمونديال قطر 2019.