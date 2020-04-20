حقيقة انتقاد شيخ الأزهر وزير الأوقاف بشأن صلاة التراويح

كشفت مشيخة الأزهر الشريف، حقيقة ما تردد من تصريحات منسوبة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يهاجم فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن صلاة التراويح.

وحسب صحيفة الوطن، نفت المشيخة هذه التصريحات، وأكدت أن هناك حسابا رسميا للدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، يصدر منه تصريحات الإمام وكذلك هناك الصفحة الرسمية للأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للبيانات الرسمية، وما غير ذلك فهي تصريحات مجهولة المصدر.

وحسب صحيفة الوطن، نفت المشيخة هذه التصريحات، وأكدت أن هناك حسابا رسميا للدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، يصدر منه تصريحات الإمام وكذلك هناك الصفحة الرسمية للأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للبيانات الرسمية، وما غير ذلك فهي تصريحات مجهولة المصدر.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.