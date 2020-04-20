السياحة تطلق جولة جديدة للمتحف القبطي

20 أبريل 2020 - 12:06 م

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة للمتحف القبطي، قائلة: "جاءت فكرة إنشاء المتحف عن طريق مرقص سميكة باشا سنة 1908 وكان عبارة عن حجرة بالكنيسة المعلقة كمكان مخصص لتجميع القطع التي تمثل الفن القبطي، ثم خصص البابا كيرلس قطعة أرض بجانب الكنيسة المعلقة لإنشاء المتحف.

تم افتتاح الجناح القديم للمتحف سنة 1910 بعد جمع القطع الأثرية من مختلف أرجاء البلاد سواء بالشراء أو كهدايا من أثرياء الأقباط أو من الكنائس والأديرة وذلك لتحمسهم وتشجيعهم للفكرة.

في سنة 1931 تم انشاء جناح جديد يضاف للقديم للتوسعة، وتم افتتاحه سنة 1947 وهو نفس العام الذي تحولت فيه تباعية المتحف للحكومة المصرية.

يأتي ذلك تحت شعار :

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