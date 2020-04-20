» برلماني يكشف سبب تراجع الإصابات والوفيات بـ" كورونا"

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النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
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متابعات- أمينة عبد العال

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مصر

تراجع

فيروس كورونا

حسن السيد

أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن السبب فى تحجيم معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر مقارنة بدول أخرى يرجع لإجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا الدولة، من حيث سرعة اتخاذ القرارات.

وأضاف السيد فى بيان صحفى له ، تلقت"المصريون" نسخة منه أنه على الرغم من إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا من حيث تأمين المواطنين فى حظر التجول وغلق المحلات إلا أن بعض المواطنين غير ملتزمين بهذه الإجراءات.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الحكومة اتخذت إجراءات صحية على أعلى مستوى لمواجهة فيروس كورونا من خلال تخصيص مستشفيات للعزل والحجر الصحى ، كما خصصت أطقم طبية دربتها على التعامل مع المصابين ممن لديهم إشتباه الإصابه بأعراض الفيروس ، بحيث يتم التفرقة بين الإنفلونزا وفيروس كورونا وكيفية مواجهته من البداية حتى النهاية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع جثمان المتوفين بفيروس كورونا من حيث التغسيل والتكفين.

وتابع: الدولة المصرية إتخذت إجراءات إقتصادية صدق عليها الرئيس السيسى لمعاونة المستثمرين والصناع والسياحة لكى يقفوا على قدميهم ولايستغنوا عن العمالة ويحتفظوا بها حتى لايؤثروا على الإنتاج أو على العاملين فى المصانع ، مؤكدا على ضرورة إستمرار عجلة الإنتاج حتى لاتؤثر على حياتنا.

واختتم: البنك المركزى اتخذ إجراءات لتوفير إعتمادات مالية بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة والغاز للمصانع وذلك لتشجيع المستثمرين.

 


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