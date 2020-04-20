بأعلى فائدة في السوق.. بنك ناصر يصدر شهادة ادخارية للأطباء والتمريض

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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار حرص الدولة على الاهتمام بكل فئات المجتمع وإيمانا بكل الجهود التي يقدمها القطاع الطبي، وجب علينا رد الجميل للأطباء والتمريض من خلال إتاحة شهادة "رد الجميل"، لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا.

وأعلنت جامع في بيان صحفي صادر عنها اليوم ،موافقتها لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، علي إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض، تحت مسمى "رد الجميل"، مؤكدة أن هذه الشهادة تعبر عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء والتمريض مصر ودورهم الملموس فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الوزيرة أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها، ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى والرقم التأميني وكارنيه النقابة.

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