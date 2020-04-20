"قولتله مش هينفع"..الأوقاف ترد على إقالة متحدثها الرسمي

20 أبريل 2020 - 08:20 ص

عقب الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على إعفاء المتحدث الرسمي للوزارة بشأن تصريحاته حول فتح المساجد قائلا: "المتحدث السابق للوزارة أحمد القاضي أخطأ بذكره كلمة ندرس على ملف لم يكن مطروحا أو محل دراسة من الأساس".



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع بقناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى أن كلمة تدرس التي ذكرها المتحدث يحددها وزير الأوقاف فقط، موضحا أن فكرة فتح المساجد وصلاة الإمام من الممكن أن تدفع البعض لاقتحام المساجد.

وتابع: "إنه سبق وقام بمناقشة مقترح إقامة صلاة التراويح بدون مصلين في المساجد مع الدكتور أحمد القاضي صباح اليوم، وأوضح له إنها غير قابلة للتنفيذ، معقبا: "قولتله مش هينفع تطبيق الفكرة ربما يهجم البعض علي المسجد لتأدية الصلاة وتحدث تجمعات".



وفي وقت سابق من صباح أمس، قال أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستدرس إمكانية السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المساجد بدون مصلين، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بأي فكرة يعرضها المشاهدين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا بد من دراسة الفكرة حيث إن الأمر لا يأتي عبثا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، متابعا": أقسم بالله كل الوزارة وعلى رأسهم وزير الأوقاف يتمنون فتح المساجد قبل الغد".

