مشيخة الأزهر تكشف حقيقة هجوم الطيب على وزير الأوقاف بسبب المساجد

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شيخ الأزهر

الأزهر

الطيب

كشفت مشيخة الأزهر حقيقة ما تردد عن هجوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف - بسبب قراره بعدم فتح المساجد في شهر رمضان .

وقالت المشيخة في تصريحات إعلامية : الدكتور أحمد الطيب يملك حسابا رسميا يصدر منه تصريحاته ، وهناك أيضا الصفحة الرسمية للأزهر بالإضافة للبيانات الرسمية ، وما غير ذلك حسابات غير موثقة.

وأضافت: تم رصد بعض الصفحات الوهمية التي تتحدث باسم شيخ الأزهر لكنها لا تخصه ، ولم يعلق على الأمر من قريب أو بعيد.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة أكد أنه لا مجال لرفع قرار تعليق الصلاة بالمساجد إلا مع انتهاء وباء كورونا.

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