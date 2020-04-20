مشيخة الأزهر تكشف حقيقة هجوم الطيب على وزير الأوقاف بسبب المساجد

أحمد عادل شعبان
كشفت مشيخة الأزهر حقيقة ما تردد عن هجوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف - بسبب قراره بعدم فتح المساجد في شهر رمضان .
وقالت المشيخة في تصريحات إعلامية : الدكتور أحمد الطيب يملك حسابا رسميا يصدر منه تصريحاته ، وهناك أيضا الصفحة الرسمية للأزهر بالإضافة للبيانات الرسمية ، وما غير ذلك حسابات غير موثقة.
وأضافت: تم رصد بعض الصفحات الوهمية التي تتحدث باسم شيخ الأزهر لكنها لا تخصه ، ولم يعلق على الأمر من قريب أو بعيد.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة أكد أنه لا مجال لرفع قرار تعليق الصلاة بالمساجد إلا مع انتهاء وباء كورونا.
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