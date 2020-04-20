طلاب بالثانوية العامة يناشدون الرئيس بشأن الامتحانات: القدرات ياريس

20 أبريل 2020 - 07:56 ص

دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاج يناشدون فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث نظام "القدرات" في تقييم طلاب الثانوية العامة.



وجاء الهاشتاج تحت عنوان "#طبق_القدرات_ياريس" ، مناشدين الرئيس باعتماد نظام القدرات خوفا من التجمعات في الامتحانات بسبب فيروس كورونا .



وقال أحد المتابعين: احنا ولادك ياريس وخايفين على بلدنا وناسنا من العدوى .



وقال آخر: الحل في ايدك ياريس .



وكان الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم - أكد أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها ، مشيرًا إلى أن وجود الطلاب في لجان الامتحانات قرار دولة وليس قرار وزارة.



وأضاف: الدولة تعرف جيدا كيف ستؤمن امتحانات الثانوية، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغاؤه.

