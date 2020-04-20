  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

ارشيفية

فحص 2 مليون مواطن لاكتشاف الإصابات بفيروس"كورونا" في هذه البلد

نهر السين

فرنسا تدق ناقوس الخطر.. "كورونا" ينتقل في المياه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شيخ الأزهر

مشيخة الأزهر تكشف حقيقة هجوم الطيب على وزير الأوقاف بسبب المساجد

الرئيس السيسي

طلاب بالثانوية العامة يناشدون الرئيس بشأن الامتحانات: القدرات ياريس

طريقة حفظ الفيروسات بمختبر ووهان

بعد الاعتراف الخطير لعالمة بمختبر ووهان .. تسريب صور تكشف صحة كلامها

هاني سعد

تصرف مفاجيء من هاني سعد بعد اعترافه بالحب للفنانة درة

صلاح

نجم الأهلي: محمد صلاح أخبرني أن ليفربول يريد ضمي

كورونا في مصر

لا يوجد نية لفتح المساجد خلال شهر رمضان ‎

طلاب بالثانوية العامة يناشدون الرئيس بشأن الامتحانات: القدرات ياريس

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة بشأن المصريين في الخارج

#

وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة

#

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

#

تفاصيل اجتماع الرئيس بـ"مدبولي" و5 وزراء بشأن كورونا

الرئيس

السيسي

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاج يناشدون فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث نظام "القدرات" في تقييم طلاب الثانوية العامة.

وجاء الهاشتاج تحت عنوان "#طبق_القدرات_ياريس" ، مناشدين الرئيس باعتماد نظام القدرات خوفا من التجمعات في الامتحانات بسبب فيروس كورونا .

وقال أحد المتابعين: احنا ولادك ياريس وخايفين على بلدنا وناسنا من العدوى .

وقال آخر: الحل في ايدك ياريس .

وكان الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم - أكد أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها ، مشيرًا إلى أن وجود الطلاب في لجان الامتحانات قرار دولة وليس قرار وزارة.

وأضاف: الدولة تعرف جيدا كيف ستؤمن امتحانات الثانوية، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغاؤه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 34 مليون جنيه ثمن أغنية علي ورقة تثير ضجة علي مواقع التواصل
» فحص 2 مليون مواطن لاكتشاف الإصابات بفيروس"كورونا" في هذه البلد
» فرنسا تدق ناقوس الخطر.. "كورونا" ينتقل في المياه
» حسني عبد ربه: نجم الأهلي هو السبب الحقيقي لتألقي .. وأدين له
» سيارة هاني سعد تحسم علاقته بالفنانة درة
» "طبقوا البحث عاوزين نتخرج" يتصدر تويتر بعد قرارات "التعليم العالي"
» هاشتاج مسيء لـ الزمالك يتصدر تويتر بعد تصريحات محمد منير المحرجة
» ضاحي خلفان يهاجم دولة عربية: يولولون مثل النساء
» أزمة بين الممرضات والفنانة درة بسبب "يوم وليلة".. و"زكي" يعتذر
» ترامب يتوقع وصول ضحايا كورونا إلى 60 ألف أمريكي
» تونس.. تقليص ساعات حظر التجوال في رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية