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"طبقوا البحث عاوزين نتخرج" يتصدر تويتر بعد قرارات "التعليم العالي"

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خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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البحث

دشن عدد من رواد موقع تويتر "هاشتاج" تحت عنوان "#طبقوا_البحث_عاوزين_نتخرج" وذلك في أعقاب تصريحات لوزير التعليم العالي أكد فيها أن وزارته تدرس خيارين لتخرج طلاب الجامعات .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي - إن الوزارة تدرس إجراء اختبارات إلكترونية بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد.

وأضاف: الخيار الآخر الذي تدرسه الوزارة هو مطالبة الطلاب بمقالة بحثية أو مشروع بحثي ، مؤكدًا ان الوزارة تملك نظاما الكترونيا يكشف عن أي نوع من أنواع الاقتباس .

وطالب الطلاب خلال الهاشتاج بضرورة تفعيل نظام البحث ، مؤكدين أن بطء الإنترنت أحيانا قد يؤدي إلى مشكلة في خيار الاختبار الإلكتروني.

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