  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طريقة حفظ الفيروسات بمختبر ووهان

بعد الاعتراف الخطير لعالمة بمختبر ووهان .. تسريب صور تكشف صحة كلامها

هاني سعد

تصرف مفاجيء من هاني سعد بعد اعترافه بالحب للفنانة درة

صلاح

نجم الأهلي: محمد صلاح أخبرني أن ليفربول يريد ضمي

كورونا في مصر

لا يوجد نية لفتح المساجد خلال شهر رمضان ‎

كورونا في نيويورك

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 40 ألفا

الدكتور جابر طايع

"طايع" يكشف أسباب إعفاء متحدث "الأوقاف" من منصبه

تركيا

مفاجأة.. تركيا تصبح أكثر وباءً بفيروس كورونا من الصين

شم النسيم

عقوبة صادمة لهؤلاء بشم النسيم وقرار بشأن الحظر في رمضان

وزارة الأوقاف

إعفاء متحدث "الأوقاف" من منصبه بسبب هذا الأمر

فيروس كورونا

خبيرة: هذا الأمر الخطير أشد ضررًا من فيروس كورونا

تصرف مفاجيء من هاني سعد بعد اعترافه بالحب للفنانة درة

الصفحة الأخيرة

هاني سعد
هاني سعد
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال

#

بعد غياب..تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

#

حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»

#

ظهور مفاجيء لنجل المطربة أصالة بعد تبرئته من قتل هاني شاكر

درة

هاني سعد

تصدر رجل الأعمال هاني سعد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعترافه بالحب للفنانة التونسية درة زروق.

وفي أعقاب نشر "درة" لصورة عبر حسابها بـ"انستجرام" دخل رجل الأعمال هاني سعد وكتب لها "I love you" لترد عليه "Love you too" .

لكن أحد المتابعين قام بعمل "سكرين شوت" لهذا الاعتراف ليتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .

وإثر ذلك قام هاني سعد بحذف تعليقه على الصورة الخاصة بالفنانة درة و حول حسابه إلى "خاص" لا يستطيع رؤية ما فيه سوى أصدقائه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "طبقوا البحث عاوزين نتخرج" يتصدر تويتر بعد قرارات "التعليم العالي"
» هاشتاج مسيء لـ الزمالك يتصدر تويتر بعد تصريحات محمد منير المحرجة
» ضاحي خلفان يهاجم دولة عربية: يولولون مثل النساء
» أزمة بين الممرضات والفنانة درة بسبب "يوم وليلة".. و"زكي" يعتذر
» ترامب يتوقع وصول ضحايا كورونا إلى 60 ألف أمريكي
» تونس.. تقليص ساعات حظر التجوال في رمضان
» فرنسا: سنشهد أكبر ركود اقتصادي منذ 1945
» بعد شهر من الحظر.. العراق يقلص قيود كورونا
» إيطاليا.. 433 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660
» التنمية المحلية تحذر من هذا الأمر بشم النسيم
» تركيا تحجب عددًا من المواقع السعودية والإماراتية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية