إيطاليا يطالب بتضامن أوروبي دعما لسندات كورونا

20 أبريل 2020 - 01:20 ص

كرر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، مطالباته للاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو لإظهار تضامن التكتل في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة «زوديتشه تسايتونج» الألمانية ستنشر الاثنين، إن إصدار مثل هذه السندات ليس القصد منه مشاركة الدين الإيطالي الفردي السابق أو اللاحق.



وتم نشر مقتطفات من المقابلة اليوم، قبل صدور الصحيفة.

