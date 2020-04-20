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لا يوجد نية لفتح المساجد خلال شهر رمضان ‎

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الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار "السيسي" يعلق على ارتغاع عدد مصابي كورونا,, ويحذر

رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف":

لا يوجد نية لفتح المساجد خلال شهر رمضان ‎

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المصريون ـ متابعات

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شدد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على أنه لا يوجد تفكير أو نية في فتح المساجد خلال شهر رمضان للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح دون مصليين، منوهًا  أن مثل هذه الدعوات تستهدف إثارة البلبلة.
وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc مصر، اليوم الأحد، أن مصر أخر دولة إتخذت قرارغلق المساجد بسبب فيروس الكورونا، مؤكدا أنهم حريصون على فتح المساجد، ولكن أيضا حريصون على حياة الإنسان
وأشار طايع، إلى أنه لن تفتح المساجد إلا بعد أن تنتفي علة الغلق، لافتا الى أن من يريد أن تفتح المساجد فعليه أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

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