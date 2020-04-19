إفريقيا.. 55 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1080

سجلت دول إفريقيا، الأحد، 55 وفاة بفيروس كورونا خلال، لترتفع الحصيلة إلى 1080.



وأظهرت معطيات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الإصابات بالفيروس في عموم القارة ارتفعت إلى 21 ألفا و317، إثر تسجيل 1047 إصابة جديدة.

وأظهرت معطيات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الإصابات بالفيروس في عموم القارة ارتفعت إلى 21 ألفا و317، إثر تسجيل 1047 إصابة جديدة.