كورونا.. الأردن يعزل محافظاته الجنوبية والإصابات تصل لهذا الرقم

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المصريون ووكالات

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قررت الحكومة الأردنية، الأحد، عزل محافظات جنوبي البلاد؛ لعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا فيها، فيما أعلنت عن ارتفاع الإصابات بالوباء إلى 417 حالة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للمتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة، ووزراء المالية محمد العسعس، والصناعة طارق الحموري، والصحة سعد جابر.
وقال العضايلة، إن الحكومة قررت عزل محافظات الكرك والطفيلة ومعان (جنوب) ابتداء من الأربعاء، وتخفيف إجراءات الوقاية من كورونا فيها؛ لعدم رصد أي إصابة بالفيروس بين سكانها.
وأوضح أنه سيتم تعديل إجراءات الحظر بالمحافظات الثلاث لتصبح مماثلة للإجراءات المتبعة بمحافظة العقبة (جنوب)، حيث يسمح بالتنقل سيرا على الأقدام وبالمركبات وعودة العمل من الساعة 10.00 حتى 18.00 بالتوقيت المحلي.
والخميس، قررت الحكومة الأردنية تخفيف إجراءات الحظر في العقبة اعتبارا من الأحد، بعد أن كان يمنع العمل فيها، ويسمح فقط بالتنقل سيرا على الأقدام بين الساعة 10.00 و18.00.
في السياق، قال وزير الصناعة طارق الحموري، إنه تقرر السماح باستئناف العمل في نحو 10 قطاعات تجارية منها الكهرباء والمجوهرات وصيانة أجهزة الحاسوب، اعتبارا من الثلاثاء، بنسبة 30 بالمائة من العمالة فقط.
من جهته، أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 4 إصابات بكورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 417 منها 7 وفيات، و276 حالة تعافي.
ومنتصف الشهر الماضي، فرضت السلطات في الأردن حظر تجوال جزئي، يسمح خلاله للمواطنين بتلبية احتياجاتهم سيرا على الأقدام من الساعة 10.00 وحتى 18.00.
وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و392 ألفا، توفي منهم أكثر من 164 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 614 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة. -

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