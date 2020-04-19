إسرائيل.. حالتا وفاة بكورونا ترفعان الإجمالي إلى 173

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة بكورونا، ترفعان الإجمالي إلى 173.



وقالت الوزارة، في بيان: "الحالة الأولى لمسن (71 عامًا)، في مدينة طبريا (شرقي إسرائيل)، والثانية، لمسن (87 عامًا)، في مدينة بني براك، قرب تل أبيب (وسط)".

