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إيطاليا.. 433 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660

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المصريون ووكالات

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سجلت إيطاليا، الأحد، 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660.
وذكر بيان عن هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 178 ألفا و972، تشمل حالات الوفاة والشفاء أيضا.
وأضاف أن حصيلة المتعافين من كورونا ارتفعت إلى 47 ألفا و55، إثر تسجيل ألفين و128 حالة جديدة.
وأضاف البيان أن أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة استمرت بالتراجع لتبلغ ألفين و635 مريضا، فيما كان عدد السبت ألفين و733.
وأوضح أن عدد فحوصات كورونا في عموم البلاد بلغ مليونا و356 ألفا و541.
وأفاد البيان باستمرار انخفاض حالات الإصابة والوفيات بكورونا، إلى جانب تراجع أعداد المرض بالعنايات المركزة.
وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و373 ألفا، توفي منهم أكثر من 163 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 611 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة. -

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