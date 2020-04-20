"طايع" يكشف أسباب إعفاء متحدث "الأوقاف" من منصبه

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قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، أن فكرة فتح المساجد للتراويح بدون مصليين يمكن أن تقام في الحرم لخصيصة تصلح لديهم ولكن لا تصلح لدينا في مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الموضوع غير قابل للنقاش أو الدراسة.
وتابع مخاطبًا مقدم البرنامج: «لا تندم يا أستاذ أحمد» على المداخلة مع الدكتور أحمد القاضي، وعندما يأخذ الوزير قرارا سريعا يكون صائبا لمنع إرباك المشهد في مصر.
ولفت إلى أنه تم إعفاء المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف الدكتور أحمد القاضي من عمله الإضافي بالوزارة حيث إنه يعمل في إذاعة القرآن الكريم، والعمل بالوزارة يحتاج إلى دقة .

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