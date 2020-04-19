» تركيا تحجب عددًا من المواقع السعودية والإماراتية

19 أبريل 2020 - 11:49 م

حجبت السلطات التركية، اليوم الأحد، مواقع إخبارية سعودية وإماراتية في خطوة تعلن عن المزيد من الانتهاكات التي ينتهجها النظام التركي ضد الصحافة والصحفيين .



وجاء في مقدمة المواقع المحجوبة وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية، بالإضافة إلى صحيفتي البيان والاتحاد الإماراتيتين وصحيفتي الرياض وعكاظ السعوديتين وصحيفة اندبندنت تركية - النسخة التركية من صحيفة الاندبندنت الانجليزية، وموقعي قناتي العربية وسكاي نيوز الإخباريين، ليصل إجمالي المواقع العربية المحظورة إلى 12 موقعا إخباريا.



فيما جاءت قرارات الحظر غير مستندة لأسباب قانونية واضحة في ظل حالة من التعتيم التركي الكامل على أسباب الحظر، فيما يتخوف العاملون في مكاتب تلك المطبوعات في تركيا من قيام مجهولين بالتعرض لهم بإيعاز من دولة أردوغان مثلما تعرض صحفيو المعارضة في أوقات سابقة للتنكيل بهم وتعريض حياتهم للخطر وتهديدات القتل من قبل مجموعات مجهولة مدفوعة من السلطات التركية للإيعاز بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها بمعزل عن القرار السياسي التركي.



وكان تقرير للجنة حماية الصحفيين قد كشف عن أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا في 2019 ، ويشير صحفيو المعارضة أن النظام التركي ينال منهم من خلال تهم جاهزة وسط انتقادات دولية متصاعدة.



وفي هذا الإطار قالت صحيفة سوزجو التركية في نهاية ديسمبر من عام 2019 إن محكمة أصدرت أحكاما بالسجن على سبعة صحفيين وموظفين آخرين في الصحيفة المعارضة بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب عام 2016.

