  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركيا

مفاجأة.. تركيا تصبح أكثر وباءً بفيروس كورونا من الصين

شم النسيم

عقوبة صادمة لهؤلاء بشم النسيم وقرار بشأن الحظر في رمضان

وزارة الأوقاف

إعفاء متحدث "الأوقاف" من منصبه بسبب هذا الأمر

فيروس كورونا

خبيرة: هذا الأمر الخطير أشد ضررًا من فيروس كورونا

أرشيفية

ننشر أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

وزيرة الصحة

"الصحة": 112 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 15 حالة

مختبر ووهان

صور من داخل مختبر «ووهان» تثير الاتهامات مجددًا حول انتشار كورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار "السيسي" يعلق على ارتغاع عدد مصابي كورونا,, ويحذر

شعار المملكة

إجراء حاسم ضد مسئوليين كبار في السعودية

العمالة الوافدة

قرار صادم عن استقدام العمالة بالكويت

تركيا تحجب عددًا من المواقع السعودية والإماراتية

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تؤجل عقد قمتين خوفا من كورونا

#

أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا

#

«آل الشيخ» غاضب من فنانة شهيرة ويمنعها من الظهور في السعودية

#

القبض على بطل الفيديو الخادش في السعودية

حجبت السلطات التركية، اليوم الأحد، مواقع إخبارية سعودية وإماراتية في خطوة تعلن عن المزيد من الانتهاكات التي ينتهجها النظام التركي ضد الصحافة والصحفيين .
وجاء في مقدمة المواقع المحجوبة وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية، بالإضافة إلى صحيفتي البيان والاتحاد الإماراتيتين وصحيفتي الرياض وعكاظ السعوديتين وصحيفة اندبندنت تركية - النسخة التركية من صحيفة الاندبندنت الانجليزية، وموقعي قناتي العربية وسكاي نيوز الإخباريين، ليصل إجمالي المواقع العربية المحظورة إلى 12 موقعا إخباريا. 
فيما جاءت قرارات الحظر غير مستندة لأسباب قانونية واضحة في ظل حالة من التعتيم التركي الكامل على أسباب الحظر، فيما يتخوف العاملون في مكاتب تلك المطبوعات في تركيا من قيام مجهولين بالتعرض لهم بإيعاز من دولة أردوغان مثلما تعرض صحفيو المعارضة في أوقات سابقة للتنكيل بهم وتعريض حياتهم للخطر وتهديدات القتل من قبل مجموعات مجهولة مدفوعة من السلطات التركية للإيعاز بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها بمعزل عن القرار السياسي التركي.
وكان تقرير للجنة حماية الصحفيين قد كشف عن أن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا في 2019 ، ويشير صحفيو المعارضة أن النظام التركي ينال منهم من خلال تهم جاهزة وسط انتقادات دولية متصاعدة.
وفي هذا الإطار قالت صحيفة سوزجو التركية في نهاية ديسمبر من عام 2019 إن محكمة أصدرت أحكاما بالسجن على سبعة صحفيين وموظفين آخرين في الصحيفة المعارضة بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب عام 2016. 
كما أغلقت السلطات التركية 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 إذاعة راديو و29 قناة تليفزيونية و29 دار نشر وتوزيع بموجب مراسيم حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب على أردوغان، كما ألغت السلطات التركية 620 بطاقة صحفية و34 بطاقة صحفية برلمانية وجوازات سفر بعض الصحفيين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تركيا تحجب عددًا من المواقع السعودية والإماراتية
» "الحديدي" تكشف : أسوأ ما يواجهه الطبيب المصري
» "الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأسماك
» مصر تدخل مرحلة الخطر بسبب هذا الأمر
» أستاذ كبد يكشف عن تفاصيل مبادرة الوقاية من كورونا
» 841 جنيهًا للجرام.. ننشر أسعار الذهب الذهب اليوم الأحد
» الأطباء يهددون بالتوقف عن علاج مرضى كورونا
» نجم هجوم يوفنتوس يرفض العودة للفريق
» غمر الحدائق بالمياه في "اكتوبر" لمنع جلوس المواطنين
» فحص كورونا بالأجسام المضادة بدءًا من مايو
» وفاة نجم ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية