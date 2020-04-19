خبيرة: هذا الأمر الخطير أشد ضررًا من فيروس كورونا

19 أبريل 2020 - 10:00 م

كشفت الدكتورة منال متولي، خبيرة في مجال الطاقة، عن تفاصيل فكرتها حول تحويل بنزين 80 إلى 95 بإضافة بعض العناصر ليكون صديقًا للبيئة.



وقالت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك بعض الإيجابيات التي تحققت من انتشار فيروس كورونا، وهي استعدادات البيئة عافيتها وتحقيق جزءًا من التوازن البيئي على مستوى العالم، مؤكدة أن التغير المناخي أضراره أشد من فيروس كورونا.



وأوضحت أن تقليل استخدام الوقود الإحفوري وانتشار مركبات ثاني أكسيد الكربون تضر البيئة، لكن مع توقف حركة النشاط الصناعي وسير المركبات في الشوارع استردت البيئة عافيتها نسبيًا، مضيفة أن الفكرة الأساسية التي طرحتها هي تحويل بنزين 80 إلى 95 بوقود به بعض الإضافات الصديقة للبيئة.

