نشأت الديهي مُشيدًا بـ مصطفى مدبولي: مكوك لا يهدأ

19 أبريل 2020 - 09:17 م

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمبني مجلس النواب، لمتابعة معدلات التنفيذ، قائلًا: إن الدكتور مصطفى مدبولي، مكوك لا يهدأ ويتفوق على نفسه، وهو يأخذ رئيس الدولة نموذج له، فهو لا يهدأ أبدًا، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة تقدم نموذج غير مسبوق في إدارة الدولة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أننا نبي دولة مصرية للأجيال القادمة.

أن جوهر الصقلي بنى القاهرة في عهد المعز لدين الله الفاطمي، واليوم نبني العاصمة الإدارية الجديدة، ومنذ بناء العاصمة على يد القائد العسكري جوهر الصقلي، والأن جاء قائد عسكري جديد اسمه عبد الفتاح السيسي، اتخذ قرار بإقامة عاصمة جديدة متكاملة ذكية تعتمد على أخر ما وصل إليه بناء العواصم.

