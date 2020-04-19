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"كريستيانو" يصدم جماهير يوفنتوس

الرياضة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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الطيب حسين

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أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو"، بأن نجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفض طلب فريقه بالعودة إلى إيطاليا.

وذكر الموقع الإيطالي، أن رونالدو، الذي يقضي حاليا فترة العزل الصحي في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية، يرفض العودة إلى إيطاليا قبل صدور قرار رسمي بشأن مصير الموسم الحالي.

وأشار الموقع، إلى أنه سيتعين على رونالدو، في حال موافقته على العودة إلى إيطاليا، الخضوع لفترة الحجر الصحي التي ستستمر لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامته قبل انخراطه في التدريبات الجماعية المحتملة لليوفي.

وسبق أن اتخذ الأرجنتيني غونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، نفس موقف "الدون"، بشأن العودة إلى إيطاليا.

وطلب يوفنتوس، من لاعبيه الذين غادروا إيطاليا، بسبب فيروس كورونا، العودة إلى تورينو، اليوم وغدا، تحسبا لاستئناف التدريبات.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق، إلى أن رابطة الدوري الإيطالي، تدرس إمكانية عودة المسابقات الكروية الإيطالية يومي 27 و28 مايو المقبل، بإجراء مباراتي الإياب للدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، الأولى بين يوفنتوس وميلان، والثانية بين نابولي وإنترميلان، على أن تستأنف منافسات الدوري يوم 31 مايو من أجل إنهاء الموسم في الثاني من أغسطس.

وكان النشاط الكروي قد توقف في العالم بأسره في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وتعد إيطاليا أحد أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس، حيث وصل عدد الوفيات هناك نتيجة هذا الوباء إلى أكثر من 22 ألفا.

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