» الجيزة تغلق شارع الهرم كليا لمدة 8 ساعات

نوهت محافظة الجيزة عن إضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق شارع الأهرام كلياً فى الإتجاهين وذلك بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات تبدأ فى الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 19/4/2020 وحتى الرابعة صباح الإثنين الموافق 20/4/2020 .

وذكرت أنه لتيسير حركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالإتجاهين ، على أن تكون خطوط السير كالتالى :-

– القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام إتجاه شارع الأهرام :-

• السير يساراً بإتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم إستحداثها أمام مسجد نصر الدين ، ثم السير والدوران يميناً خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يميناً بشارع الأهرام بعد تحويل الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى إتجاهين ثم إستكمال السير حتى فتحة تم إستحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى وذلك لمسافة ( 100 متر فقط ) .

– القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية إتجاه نفق الأهرام :-

• السير يميناً إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم إستكمال السير يساراً حتى شارع الأهرام إتجاه نفق الأهرام .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالإتجاهين و تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ، على أن يتم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال دون تأخير وعودة الحركة المرورية إلى طبيعيتها فور الإنتهاء.