كورونا ينتشر في مياه نهر بفرنسا والسلطات تمنع الشرب

19 أبريل 2020 - 05:50 م

كشفت بلدية باريس عن ظهور آثار لفيروس كورونا المستجد في مياه الأنهار والمستنقعات، مؤكدة أنه لا توجد مخاطر على مياه الشرب في العاصمة الفرنسية.



وبحسب ما أوردت فضائية الحدث، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أوضحت البلدية أنها عثرت على «آثار بسيطة جدًا» للفيروس في مجاري المياه غير الصالحة للشرب، والتي تستخدم خاصةً لتنظيف شوارع العاصمة.



ووجد المختبر التابع لمصلحة المياه في باريس خلال “الـ24 ساعة الماضية” هذه الآثار في 4 نقاط من أصل 27 تم أخذ عينات منها، وعلى إثر ذلك، أوقفت البلدية استخدام شبكة المياه هذه.



وشددت البلدية على أن شبكة مياه الشرب مختلفة عن الشبكة التي عثر فيها على آثار كورونا، وهي سليمة من الفيروس، مطمئنةً الباريسيين على أنه يمكنهم شرب المياه بشكل آمن.

