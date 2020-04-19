  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزر الأوقاف

الأوقاف: هذه الفئة الأكثر استحقاقا للزكاة في ظل "كورونا"

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

تعليق حاسم من "الإفتاء" على إقامة الجمعة والتراويح أعلى المنازل

أرشيف

ضبط شخص عزل نفسه في مطعم 4 أيام

صلاح في روما

لاعبو فريق "صلاح" السابق يفاجئون إدارة ناديهم

الأم وابنها

تختطف ابنتها لمدة 6 سنوات.. ومفاجأة تقود إلى العثور عليها

كورونا في الكويت

انتحاران يهزان الكويت

إغلاق مستشفى ووهان اليوم

تطور جديد.. نشر السجلات الطبية لأول 7 مصابين بكورونا في ووهان

ارشيف

4 قرارات مصيرية لمرتضى منصور بالزمالك

ارشيف

"النقل" تزف بشرى سارة لمستخدمى الطريق الدائرى

بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

بالأرقام.. العلاوات الجديدة والحافز الشهري

كورونا ينتشر في مياه نهر بفرنسا والسلطات تمنع الشرب

عرب وعالم

فرنسا
فرنسا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الاستخبارات الأمريكية تسرب سرًا خطيرًا عن كورونا لـ"سي إن إن"

#

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

#

بعد انتشار كورونا .. فنانة شهيرة تستعين بآية من الإنجيل عن الموت

#

الأدب الوبائ بين أمس واليوم

كشفت بلدية باريس عن ظهور آثار لفيروس كورونا المستجد في مياه الأنهار والمستنقعات، مؤكدة أنه لا توجد مخاطر على مياه الشرب في العاصمة الفرنسية.

وبحسب ما أوردت فضائية الحدث، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أوضحت البلدية أنها عثرت على «آثار بسيطة جدًا» للفيروس في مجاري المياه غير الصالحة للشرب، والتي تستخدم خاصةً لتنظيف شوارع العاصمة.

ووجد المختبر التابع لمصلحة المياه في باريس خلال “الـ24 ساعة الماضية” هذه الآثار في 4 نقاط من أصل 27 تم أخذ عينات منها، وعلى إثر ذلك، أوقفت البلدية استخدام شبكة المياه هذه.

وشددت البلدية على أن شبكة مياه الشرب مختلفة عن الشبكة التي عثر فيها على آثار كورونا، وهي سليمة من الفيروس، مطمئنةً الباريسيين على أنه يمكنهم شرب المياه بشكل آمن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسرة ممرض تذبح عجلاً احتفالاً بخلوه من كورونا
» "كورونا" تطارد رونالدو بمسقط رأسه
» «سان جيرمان» يغري نيمار براتب خيالى بالموسم
» تحذير جديد من "الداخلية" في شم النسيم
» في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيري عادل الحقيقي
» مصارع يعتنق الإسلام.. والسبب "كورونا"
» "حضن الشجرة".. نصيحة غريبة توجهها السويد لمواجهة "كورونا"
» "الجبلاية" تطالب الأهلى بـ15 ألف فرنك في قضية "السعيد"
» ريهام سعيد لدينا الشربيني: هتكسري الدنيا
» الأمن العراقي يعتقل مسئولا كبيرا في تنظيم "داعش"
» دبلوماسي سابق: العالقون بالخارج ولاد حلال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية