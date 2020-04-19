تعليق حاسم من "الإفتاء" على إقامة الجمعة والتراويح أعلى المنازل

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائزة شرعًا.

ونشرت دار الإفتاء، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على صفحتها الرسمية، قائلة: «أن تلك التجمعات يترتب عليها خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجو الله أن يعجل بزواله، مشيرة إلى أنها أطلقت هاشتاج باسم (#مسجدك_في_بيتك)، لحث المواطنين على الصلاة داخل منازلهم».

والجدير بالذكر،  أن وزارة الأوقاف المصرية أعلنت سابقًا عن غلق المساجد خلال شهر رمضان المبارك وعدم إقامة صلوات التراويح والصلوات الخمس؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».


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